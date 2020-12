Janaina busca novo candidato ao Planalto: ‘Deus não abandonará o Brasil’

Marcelo de Moraes

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) não esconde seu cada vez maior desconforto com o bolsonarismo e com os ataques que vêm sofrendo. Depois de se afastar politicamente de Jair Bolsonaro, a deputada responsabiliza seus seguidores mais radicais pelo desgaste do presidente.

“Sou uma das deputadas mais críticas e que mais fiscaliza o Poder Executivo Estadual. Basta analisar minha atuação nas CPIs, meus ofícios, meus requerimentos de informação…Mas os Bolsonaristas rasteiros não conseguem ver, pois só compreendem a linguagem do grito e xingamentos”, protestou pelas suas redes sociais.

“Se o bolsonarismo fosse mais sofisticado, o presidente teria mais apoio. Os gorilas que o defendem na internet só conseguem suscitar ódio e repugnância por seu líder. Querem o quê? Que uma advogada, uma Professora de Direito ofenda as pessoas para lacrar nas redes?”, questionou.

“Prefiro nunca mais ser eleita a me submeter a essa diminuição! Vocês serão os únicos culpados da própria bancarrota, como foram os petistas os únicos culpados pela desgraça de Lula. Ninguém aguenta mais tão baixo nível! Correndo o risco de errar novamente buscaremos alternativa!”, prometeu a deputada, deixando claro a procura por um novo candidato presidencial.

“Há de surgir. Deus não abandonará o Brasil”, disse.