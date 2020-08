Janaina: ‘Caia quem tiver que cair’

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) considerou positiva a operação que resultou no afastamento do governador do Rio, Wilson Witzel, e em ações de busca e apreensão, como ocorreu com o presidente da Alerj, André Ceciliano (PT).

“O Brasil tem futuro! Quero ver todos os que desviaram dinheiro destinado ao combate à pandemia presos! Não basta afastar do cargo. Precisa prender e manter presos! Todos”, disse a deputada nas suas redes sociais.

“Acreditem: o fato de os chefes de dois poderes no Rio serem alvos de operações é muito positivo! Tarda, mas não falha! Caia quem tiver que cair!”, afirmou Janaina.