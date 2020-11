Janaina chama Boulos para diálogo

Em lados opostos do espectro político, a deputada estadual Janaína Paschoal (PSL) e o candidato à Prefeitura de São Paulo que disputará o segundo turno Guilherme Boulos (PSOL) trocaram publicações que terminaram com um convite para um diálogo futuro, quem sabe uma live. Nesta segunda-feira, 16, depois que Boulos foi confirmado na disputa, os dois tiveram uma interação cordial nas redes sociais.

Em resposta a uma publicação de dois dias atrás, em que Boulos pedia votos no Twitter, Janaína questionou nesta manhã: “Boulos, se eleito, você se compromete a cumprir os quatro anos? Ou vai sair em 22, para concorrer a Presidente? Os paulistanos têm o direito de saber quais são seus planos.” Ao que candidato do PSOL respondeu: “Sim, Janaína. Não sou da turma do PSDB, que usa São Paulo como trampolim para projetos pessoais. Governar a cidade em que eu nasci e vivo será a maior honra da minha vida. Sendo eleito, governarei os 4 anos.”

Depois disso, Janaína afirmou que gostaria de entender as propostas do candidato e “fica a disposição para um diálogo”. “Obrigada pela atenção da resposta. Fico a sua disposição para um diálogo, talvez uma live pelo Instagram. Gostaria de entender mais detalhadamente as suas propostas. A população é inteligente, merece clareza sobre os dois projetos em pauta. Boa semana!”, finalizou.