Janaina critica PL de abuso de autoridade

Equipe BR Político

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) criticou o projeto de lei que criminaliza o abuso de autoridade, aprovado na quarta-feira, 14, pela Câmara. Segundo a parlamentar, o PL não é específico o suficiente e pode dar margem a perseguições, paralisando a atuação de servidores públicos, procuradores, juízes e policiais. “O texto está repleto de expressões abertas. A intenção pode ser a melhor, mas o resultado não será bom. Digo isso, não pelo tema central (abuso de autoridade), digo isso por estarmos falando de uma lei penal”, escreveu em seu Twitter nesta quinta-feira, 15. O PSL, partido de Janaina e do presidente Jair Bolsonaro, tentou adiar a votação do projeto. Dos 45 deputados da sigla no Congresso, 41 votaram contra o pedido de urgência para votação da medida.