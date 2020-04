Janaina critica Senado por recorrer contra bloqueio do Fundão

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) não escondeu sua decepção pelo Senado ter recorrido contra a decisão que bloqueou os recursos do Fundo Eleitoral e do Fundo Partidário e os destinou para o combate ao coronavírus. Atendendo a um recurso do Senado, o TRF-1 derrubou a liminar e os recursos voltaram a sua destinação original.

“Pior do que o TRF-1 ter determinado a suspensão do uso dos famigerados fundos eleitoral e partidário, no combate ao Covid- 19, foi o Senado ter recorrido, ensejando essa decisão. Não adianta o Legislativo apontar o dedo para o Presidente da República e não fazer a sua parte!”, criticou a deputada pelo Twitter.