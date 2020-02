Janaina: ‘Deixem o general Heleno trabalhar em paz’

Marcelo de Moraes

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) saiu em defesa do ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno. Muito criticado depois que uma transmissão feita pelo próprio governo o captou reclamando que o Congresso estava chantageando o governo na discussão do Orçamento impositivo, o general poderá ser convocado para se explicar aos parlamentares. Mas hoje acabou ganhando o apoio da deputada paulista.

“Eu não acho inteligente seguirem atacando, ou usando a imagem, do general Heleno. General Heleno é muito importante para o país. Deixem o General Heleno trabalhar em paz”, escreveu Janaina nas suas redes sociais.