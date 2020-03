Janaina desafia clã bolsonarista a distribuir cestas básicas em comunidades

Neodesafeta do bolsonarismo, a deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) desafiou o clã Bolsonaro e deputados apoiadores do gabinete do ódio comandando por Carlos Bolsonaro no Palácio do Planalto a irem para as ruas provar que a covid-19 não é uma gripezinha, como defende o presidente Jair Bolsonaro. “Quero ver Eduardo, Flávio, Carlos, Gil Diniz, Douglas Garcia, Carla Zambelli e cia, distribuindo cestas básicas nas comunidades”, escreveu ela neste domingo, 29, no Twitter. Porque, segundo a parlamentar, “ficar no computador chamando carreata é fácil”.

Como você leu mais cedo aqui no BRP, o presidente da República teve contato com populares em um longo rolê pelo comércio de Brasília, começando por um posto de gasolina, onde cumprimentou e tirou fotos com frentistas, seguindo na sequência para uma farmácia, padaria e uma mercearia.