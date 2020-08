Janaina diz que não será candidata a prefeita de SP

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) afirmou no Twitter neste sábado, 8, que não será candidata à Prefeitura de São Paulo, mas promoveu a deputada federal Zulaiê Cobra (PSD) como alternativa a vice de futuras chapas na praça. “Não escondo de ninguém que gostaria de formar uma chapa boa para São Paulo. Outro dia, escrevi isso aqui e um Sr entendeu que eu estava a procura de um vice para mim, escreveu ao Gabinete, se voluntariando ao cargo. Não, eu não procuro um vice, pois não serei candidata.”, escreveu a parlamentar quase vice do presidente Jair Bolsonaro, com quem hoje está politicamente rompida.

Mas sei que vários candidatos estão à procura de um vice. Eu achei uma vice boa para São Paulo: a Deputada Zulaiê Cobra! Ela é da área jurídica e tem larga experiência no legislativo federal e municipal. Com tantos anos na Política, nunca esteve envolvida em qualquer escândalo! — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) August 8, 2020