Janaina: ‘É hora de colocar o Brasil acima de tudo’

Depois de pedir em discurso na Assembleia Legislativa a saída do presidente Jair Bolsonaro, a deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP), afirmou que “é hora de colocar o Brasil acima de tudo, de verdade”. Logo depois do seu contundente discurso, Janaina passou a enfrentar ataques das redes bolsonaristas. Mas também recebeu o aval de apoiadores da sua posição.

“Em razão das muitas mensagens recebidas, não terei condições de responder individualmente. Agradeço o apoio e compreendo as críticas, que são inerentes à democracia. Muitos são os pedidos de entrevista. Respeito muito a Imprensa, mas entendo que não é o momento. Defendo, firmemente, que todas as autoridades estejam concentradas em enfrentar a crise mundial, que agora se abate sobre o Brasil”, escreveu a deputada no seu Twitter.

“Não é hora de ideologia, nem de partidarismo. É hora de colocar o Brasil acima de tudo, de verdade. Sei que muitos estão viciados na vida virtual. Ocorre que as questões a serem enfrentadas estão na vida real. E os verdadeiros líderes precisam entender isso”, cobrou a deputada.

“Vamos cuidar uns dos outros, mantendo o distanciamento físico, lavando as mãos, adiando o que pode ser adiado… Vamos ajudar o país a sair mais forte!”, disse.