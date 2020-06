Janaina: ‘Foi para isso que fomos às ruas para derrubar Dilma?’

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) não escondeu ter ficado “indignada” com a recriação do Ministério das Comunicações e com a nomeação do deputado federal Fábio Faria (PSL-RN). Embora tenha feito campanha para Jair Bolsonaro, o passado político público do genro de Silvio Santos mostra sua aliança por muitos anos com o PT e com o apoio a Luiz Inácio Lula da Silva e a Dilma Rousseff.

“Gente, não quero ser injusta com ninguém, não quero fazer juízo prévio. Mas será que Jair Bolsonaro não deu um Google no nome do novo Ministro? Não é possível! Foi para isso que eu apoiei esse Presidente? Foi para isso que fomos às ruas para derrubar Dilma?”, reclamou a deputada pelas suas redes sociais.

“Sim, eu estou indignada!”, acrescentou.

Janaina também criticou o novo gesto feito pelo presidente para agradar os partidos do Centrão.

“Bolsonaro se ilude, pensando que esse pessoal do Centrão vai blindá-lo. Melhor seria ficar fiel aos princípios que defendeu na campanha eleitoral! Dilma chegou a ter mais de 30 Ministérios. Fosse fiel ao que prometeu, estaria muito mais forte. É triste!”, reclamou.