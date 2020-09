Janaina ignora Joice e apoia candidatura de Matarazzo em SP

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL) declarou nesta quinta-feira, 24, que Andrea Matarazzo (PSD) é o “candidato mais preparado” na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Ao explicitar seu apoio ao radialista, Janaina ignorou solenemente a deputada Joice Hasselmann, sua companheira de partido, que também disputa a eleição municipal paulistana.

Dentro do PSL, há quem diga que antes do registro do nome de Joice, chegou a haver um movimento para trocar a candidatura da deputada federal por Janaina. A possibilidade, contudo, foi refutada pela deputada estadual. A escolha por não apoiar a correligionária pode abrir espaço para uma nova crise interna no PSL.

Em uma sequência de mensagens publicadas no Twitter, a parlamentar disse estar “preocupada com São Paulo” por conta das pesquisas de intenção de voto já divulgadas. Nos comentários, além de Matarazzo, Janaina também citou o colega na Alesp Arthur do Val, que disputa pelo Patriota.

“A candidatura de Andrea Matarazzo se revela muito sólida! Não tenho dúvidas de que se trata do candidato mais preparado para ser Prefeito. Os eleitores precisam conhecer suas ideias, seu currículo, perceber que a Prefeitura não será um degrau para ele. É seu sonho!”, escreveu Janaina.

A parlamentar ainda destacou a vice de Matarazzo na chapa, a deputada estadual Marta Costa (PSD), a quem classificou como “parceira de primeira hora” e “sempre pronta a apoiar minhas iniciativas Pró-Vida, Pró-Saúde, Pró-Infância!”.