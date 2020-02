Janaina lamenta escolhas de Bolsonaro: ‘Deixou todo mundo órfão’

Equipe BR Político

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) diz não concordar com a postura do presidente Jair Bolsonaro de romper com antigos aliados, em referência ao saldo de sua saída do PSL. Um deles é a deputada federal Joice Hasselmann (SP), que tem o apoio da advogada enquanto candidata à Prefeitura de São Paulo pelo partido. “Eu acho que não era o momento de fazer o que ele fez, de sair e deixar todo mundo órfão, sobretudo nas cidades. Eu fico pensando, será que quem deu ideia para ele queria o bem dele? A meu ver, ele se enfraqueceu no Congresso, nas cidades, deixou o campo aberto para outros partidos, inclusive para a própria esquerda lotear as Câmaras”, afirmou a parlamentar ao Jornal da Gazeta, exibido na sexta, 14.

Questionada pela jornalista Denise Campos de Toledo se as mudanças não representariam um interesse personalista do presidente de se fortalecer com um partido próprio, Janaina respondeu que, se de fato for isso, seria “uma ilusão de fortalecimento”. “Ele, inclusive, está levando com ele aquelas pessoas que são mais radicais. Será que é o melhor caminho para construir algo? Deixou muita gente aliada para trás, gente que realmente quer o bem, e que vem sendo tratada como inimigo. Será que é uma linha inteligente? Eu, humildemente, acho que não”, disse. Para a deputada, o presidente “errou” ao se lançar à reeleição, como o fez na tarde de sexta, 14. “Errou, não era hora.”

Janaina ainda conta que as recentes escolhas da lista de “amigos” do presidente têm desestimulado pessoas a entrarem na política. “Na medida em que ele abandona todo mundo, as pessoas se desestimularam. Até porque as pessoas têm medo de entrar no PSL, serem chamadas de traidoras, depois não serem admitidas na Aliança (pelo Brasil). As pessoas adiaram seu plano de entrar na política. Quem vai ficar? Quem já está.” Voilà.