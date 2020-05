Janaina: ‘Ninguém quer dar golpe no presidente’

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) usou suas redes sociais para rebater a tese dos bolsonaristas de que estaria sendo preparado um golpe para tirar Jair Bolsonaro do poder. A deputada, que se tornou critica ferrenha do presidente, diz que ele poderia estar “governando tranquilamente” se os seus principais aliados “causassem menos”.

“Gente, ninguém quer dar golpe no Presidente! Se ele, seus filhos e seus apoiadores radicais causassem menos, ele estaria governando com tranquilidade, sem precisar ceder cargos ao centrão, para evitar impeachment. A culpa da fragilidade do Governo é do Presidente e de sua turma!”, escreveu Janaina.

“Infelizmente, essa tal turma, como os petistas, exige subserviência total. Infelizmente, o Presidente, por conta do caso Flávio, não pode cumprir sua promessa de lutar contra a corrupção. Essa é a dura verdade! Como os petistas ainda não assumem os crimes de Lula e Dilma…”, acrescentou a deputada.

“Bolsonaristas não reconhecem a responsabilidade de Bolsonaro e familiares pelo caos estabelecido! Ministro Gilmar disse que Moro é a mãe de Bolsonaro. Não é verdade! Lula e Dilma são os pais de Bolsonaro! Ninguém votaria em Bolsonaro, não fosse o trauma causado pela dupla!”, avaliou Janaina.