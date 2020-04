Janaina: ‘O mal dos políticos, no Brasil, é agir com base em likes’

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) rebateu, nesta quarta-feira, 22, as críticas que vem sofrendo nas redes sociais pelo interesse que tem demonstrado com o alto índice de coronavírus no Amazonas. A deputada revelou semana passada que também contraiu o coronavírus.

“Para aqueles que estão incomodados com minha preocupação com o Amazonas, respondo: mesmo doente, participei de todas as votações da Alesp, atendi demandas e apresentei projetos importantíssimos para São Paulo”, disse Janaina nas suas redes sociais.

“Ocorre que meu trabalho é técnico! Eu não aplaudo, nem persigo pessoas! Avalio, critico, elogio, aprovo atos! A Alesp, hoje, está dando exemplo para o Brasil e eu fui uma das primeiras a defender isso”, acrescentou.

Janaina aproveitou para deixar claro o que baliza sua atuação como parlamentar.

“O mal dos políticos, no Brasil, é agir com base em likes! Eu tenho ideias próprias, tenho convicções, tenho coerência! Quem votou esperando algo diferente não se informou bem. O erro foi do eleitor, não meu. Eu sou e seguirei sendo a mesma pessoa”, afirmou.