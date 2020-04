Janaina: ‘O País não precisa de Bolsonaro’

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) defendeu que Jair Bolsonaro se retire da Presidência do País. Ela acha que o presidente deveria fazer esse gesto para garantir “alguma estabilidade” para o Brasil.

“Nunca defendi pessoas. Sempre defendi e defendo ideias e ações. Nunca vocês me ouviram adjetivar quem quer que seja. Nós não votamos em Bolsonaro! Votamos em dois grandes compromissos! Os compromissos com a luta contra a corrupção e com uma política econômica liberal”, afirmou Janaina pelas suas redes sociais.

“Já durante a campanha, o compromisso com uma política econômica liberal foi personalizado no Ministro Paulo Guedes. Após a eleição, o compromisso com a luta contra a corrupção foi personalizado no Ministro Sérgio Moro”, disse.

Para a deputada, o governo de Bolsonaro tem sido negativo para o País. “O País não precisa de Bolsonaro. Bolsonaro tem feito muito mal ao Brasil. O País precisa desses pilares. General Mourão foi eleito democraticamente! Ninguém pode acusá-lo de ser de esquerda. Se os Ministros Militares retirarem o apoio a Bolsonaro e Mourão garantir esses dois pilares, bem representados por Guedes e Moro, poderemos colocar o país no rumo rapidamente”, avaliou.

Janaina defende que Bolsonaro faça o gesto de abrir mão do governo porque avalia que “não há tempo para um processo de impeachment moroso e desgastante”. “Eu tenho experiência para falar. Bolsonaro precisa, ao menos uma vez, colocar o Brasil acima, retirando-se. Temos um vírus a combater, temos empregos a resgatar, precisamos de alguma estabilidade!”, defendeu.