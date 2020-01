Janaina: ‘O preço da pinga é problema de saúde pública’

Marcelo de Moraes

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) avalia que a ideia do ministro da Economia, Paulo Guedes, de elevar impostos sobre produtos como álcool e tabaco “está em consonância com as boas políticas preventivas”.

A proposta de Guedes, já conhecida como “imposto do pecado”, foi rejeitada por Jair Bolsonaro. O presidente rebateu, ainda que de forma descontraída, qualquer possibilidade de aumentar o preço da cerveja com a criação de um imposto sobre seu consumo.

Apesar disso, Janaina lembra que essa é uma discussão muito séria. “Há anos, o tema é debatido em Congressos Médicos. O preço da pinga, no Brasil, é um problema de saúde pública”, afirmou a deputada nas suas redes sociais.