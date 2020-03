Janaina: ‘O presidente, infelizmente, não nos ajuda a ajudar’

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) criticou a decisão tomada hoje de considerar templos como atividades essenciais, permitindo, portanto, seu funcionamento durante a quarentena feita para evitar que o coronavírus se alastre.

“O presidenre, infelizmente, não nos ajuda a ajudar. Eu compreendo as preocupações com relação à atividade econômica, mas indago: o que isso tem a ver com os templos? Por que, em meio a pandemia, colocar o funcionamento de templos religiosos nas atividades essenciais?”, criticou Janaina pela sua conta do Twitter.

“Esse tipo de atitude finda sendo sinal de que a prudência não prevalecerá por parte dele. Não estamos em uma queda de braço! Estamos tentando chegar a bom termo: proteger a saúde sem quebrar o país! Abrir templos, diante de tanta tecnologia, é mera demonstração de poder!”, protestou.