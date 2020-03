Janaina: ‘Olavo é o grande responsável pelo fracasso do único governo de direita no Brasil’

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) usou sua conta no Twitter para atribuir a Olavo de Carvalho grande parte da responsabilidade pelo “inegável fracasso do único governo de direita no Brasil”.

“Da mesma maneira que Lula foi o principal responsável pelo Governo Dilma e seu fracasso; Olavo de Carvalho é o grande responsável pelo inegável fracasso do único governo de direita no Brasil. Não adianta criar narrativas para dizer que avisou e tinha (como sempre tem) razão”, escreveu a deputada.

“Qualquer pessoa observadora sabe dizer quem controla e quem é o fantoche. O demônio da Virgínia anda nervoso. Anda nervoso porque sabe que aqueles que, hoje, o aplaudem não têm competência para ler nem a primeira página dos seus livros. São leitores de manchetes e nem entendem”, criticou Janaina.

A deputada foi mais além nas suas críticas. “Mas não é só. O demônio da Virgínia também está nervoso por saber que os poucos que leram e compreenderam seus livros logo perceberam ser ele uma fraude. Denunciou o totalitarismo dos petistas, mas não se intimidou ao tentar instituir o seu. Traidor da própria obra!”, escreveu. E acrescentou: “O demônio da Virgínia, que não quer o certo, quer estar certo, também se ressente, pois na lista de suas frustrações, agora se soma mais uma”.

Por fim, Janaina admite até que pode estar “sendo má”. Mas afirma que “ele merece”.

“Ele já era um fracasso acadêmico e econômico, dependente da caridade dos que se iludiram com ele. Agora é também um fracasso político e quem o leu e conhece sabe. Estou sendo má? Talvez! Mas ele merece”, diz.