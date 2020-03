Janaina para Mandetta: ‘Não abandone o barco, apesar do capitão’

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) fez hoje um forte apelo ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para que permaneça no cargo, apesar da orientação dada por Jair Bolsonaro para que a quarentena seja relaxada. Contrariando todas as orientações dos especialistas e da Organização Mundial de Saúde (OMS), além do que vem defendendo o próprio Mandetta, Bolsonaro passou a pregar que a quarentena seja apenas para os mais idosos, preferindo priorizar a economia.

“Conselho ao Ministro Mandetta: Ministro, não importa a pressão, siga firme em seu cargo, fazendo o bom trabalho que vem desempenhando até o momento, siga tecnicamente. Deixe ao Presidente o ônus de te demitir, se não suportar sua luz. Não abandone o barco, apesar do Capitão”, escreveu Janaina no seu Twitter.