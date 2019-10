Janaina: ‘Já passou da hora de permitirmos candidaturas avulsas’

Marcelo de Moraes

Para a deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP), a crise política provocada pela possibilidade de Jair Bolsonaro deixar o PSL mostra que é preciso discutir a questão das candidaturas avulsas. O presidente até pode deixar a legenda sem ser punido pela legislação eleitoral. Mas seus aliados parlamentares correriam risco de perder o mandato por infidelidade partidária se decidirem o seguir na decisão.

“Essa crise em torno da permanência do presidente da República no PSL tem um lado muito bom. Escancara que já passou da hora de permitirmos as candidaturas avulsas”, escreveu a deputada na sua conta do Twitter.

“Se o Presidente sair, vários colegas estão decididos a segui-lo. Mas não podem! Uma lei ultrapassada e escravocrata os obriga a permanecer na legenda. Ocorre que esses colegas só entraram no PSL por apreço ao Presidente. É justo isso? É correto isso? Vejam que não estou falando de fundo eleitoral, nem em tempo de TV. Estou apenas falando na liberdade de ir e vir”, acrescenta Janaina.