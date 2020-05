Janaina pede que bolsonaristas ‘parem com tantas ações excêntricas’

Depois da divulgação do protesto feito pelo grupo “300 pelo Brasil” contra o STF, a deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) pediu que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro “parem com tantas ações excêntricas”. Na avaliação da parlamentar, ações como a desta madrugada, com pessoas mascaradas e portando tochas, com gritos contra o ministro Alexandre de Moraes e a Corte “vai justificar saídas ilegais”, escreveu no Twitter neste domingo, 31

“Na noite passada, os tais 300 foram com velas para a porta do STF. Ministro Celso de Mello se assustou e enviou uma carta falando em Hittler. Meu Pai! Será que somente eu consigo ver um governo cavando a própria cova?”, questionou Janaina. “Entendo que os apoiadores do presidente queiram mostrar apoio. Mas estão escolhendo as formas erradas! O medo imposto, no lugar de blindar Bolsonaro, vai justificar saídas ilegais. Por favor, parem com essas performances. Parem com tantas ações excêntricas!”, disse em outra mensagem.

A parlamentar pediu ainda que alguém converse com a ativista Sara Winter, líder do “300 pelo Brasil” e alvo de operação da Polícia Federal sobre fake news na última semana, para que ela mude de comportamento. “Seja pelo país. As pessoas veem nesses vários grupos, o tal 300 é um deles, a cara do Governo. Mesmo que sejam só performances, finda gerando um temor. E esse temor vai levar a uma reação”, escreveu.