Janaína: ‘Presidente não deveria ter falado o que falou. Foi feio’

Gustavo Zucchi

Aliada do presidente Jair Bolsonaro (apesar de já ser considerada desertora por parte do bolsonarismo), a deputada estadual Janaína Paschoal reprendeu o atual ocupante do Palácio do Planalto. Janaína de uma “bronca” em Bolsonaro por causa da intempérie ao tratar das acusações contra seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. “O Presidente não deveria ter falado aos jornalistas o que falou. Foi feio! Quero muito que aqueles que estão ao lado do Presidente entendam que não ajudam instigando esse estilo dele. Só o afundam!”, escreveu em seu Twitter.

Janaína, que foi uma das co-autoras do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, ao menos “tranquilizou” Bolsonaro de que os xingamentos contra a imprensa não são motivo para um impedimento. “Não digo isso para que ele fique sossegado e insista nos erros. Digo, pois estão tentando criar uma situação que, juridicamente, não se sustenta. Bolsonaro não cometeu crime de responsabilidade!”