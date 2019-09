Janaina: ‘Quem ganha quando FHC diz que Doria e Bolsonaro são adversários?’

Marcelo de Moraes

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) criticou a declaração do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em entrevista ao Estado, dizendo que se João Doria quiser disputar o Planalto em 2022 precisa tratar Jair Bolsonaro como adversário e não como aliado. “Quem ganha quando FHC diz que Doria e Bolsonaro são adversários e não aliados? São Paulo perde, Brasil perde! Estamos muito longe das eleições. Estimular animosidades só prejudica a população. O governador precisa do presidente e o presidente do governador”, diz.

“Melhor seria que todos os eleitos mantivessem suas energias em seus atuais mandatos. O que mata o Brasil é o eleito viver olhando para o futuro, negligenciando o presente. Não sabemos nem quem estará vivo em 2022. Não sabemos quem estará vivo amanhã”, afirma a deputada. E acrescenta: “Todos aqueles que fizerem bons mandatos serão candidatos bons. O País ganha quando tem muitos bons potenciais candidatos, sendo a qualidade constatada pelo trabalho realizado. Até 2022, ainda há muito a ser feito, melhor não antecipar o debate. Ninguém ganhará com isso! Aliás, já começamos a perder com esse clima de disputa estéril”.