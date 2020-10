Janaina questiona defesa de Kassio Marques por Randolfe: ‘Está relativizando’

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP), que vem cobrando posições do indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo presidente Jair Bolsonaro, Kassio Marques, questionou nesta quarta-feira, 7, a defesa do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) do desembargador, que ontem foi o centro de mais uma contestação de currículo de indicados de Bolsonaro para cargos públicos. “Não sei como o Senador Randolfe, da REDE, se define. Eu o vejo como um Político de esquerda. Nesse contexto, chama atenção a defesa que ele vem fazendo do indicado por Bolsonaro ao STF. Randolfe costuma ser rígido, apresenta representações por tudo! Logo ele está relativizando as estranhezas no currículo do futuro Ministro. Será que os Bolsonaristas não estão vendo isso?”, escreveu nas redes sociais.

Na terça-feira, 6, jornais revelaram que cursos que constam como pós-graduação e pós-doutorado no currículo do magistrado foram na verdade cursos de curta duração. Dois supostos pós-doutorados foram realizados inclusive antes da data em que consta sua defesa da tese de doutorado – em 25 de setembro, 12 dias atrás. No mesmo dia, o desembargador reconheceu ao senador, com quem havia se encontrado, que havia “turbinado” o currículo e atribuiu o ocorrido a um “erro” de tradução. O senador endossou a justificativa e disse que “no entender dele é uma compreensão que não é correta, de ser pós-graduação.”

A deputada também pediu esclarecimentos sobre a situação do currículo do desembargador e lembrou o caso de Carlos Alberto Decotelli, indicado ao Ministério da Educação depois da saída de Abraham Weintraub, que não chegou a assumir o cargo depois de reveladas informações falsas em seu currículo.

“Recentemente, uma pessoa foi impedida de assumir um Ministério por, supostamente, inflacionar o currículo. A atuação em um Ministério é transitória. A nomeação para o Supremo Tribunal Federal, no caso, será para algumas décadas!”, escreveu.