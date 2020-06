Janaina questiona mudança em dados: ‘Para que tudo isso, afinal?’

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) usou o Twitter na manhã desta segunda-feira, 8, para questionar os motivos do governo para fazer a alteração do boletim com dados do novo coronavírus.

“A minha dúvida é a seguinte: o que o governo ganha ao gerar toda essa comoção em torno dos boletins com os números de mortes? Era óbvio que haveria reação! Uma diferença de centenas jamais passaria despercebida. Para que tudo isso, afinal?”, questionou.

Ontem, o Ministério da Saúde alterou os dados anunciados sobre o número de novos casos e óbitos registrados em decorrência do novo coronavírus nas últimas 24 horas. Em um primeiro momento, a pasta anunciou 1.382 mortes por covid-19 no País, mas mais tarde alterou o número para 525. A alteração apresenta uma diferença de 857 óbitos.