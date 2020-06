Janaina sai em defesa de Heleno

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) saiu em defesa do ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, após a Procuradoria-Geral da União abrir “apuração preliminar” para investigar a “nota à nação” em que o ministro afirmou que um eventual pedido de apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro poderia “ter consequências imprevisíveis”para a estabilidade do País.

Ao compartilhar a notícia, a deputada reclamou: “Pelo amor de Deus! Não se pode falar mais nada neste país?”. Na sequência, Janaina publicou outras duas mensagens sobre o ministro. Em uma delas, a deputada pediu “ponderação de todos os lados”.

“Sou testemunha do tanto que general Heleno trabalhou durante a campanha; do tanto que ele se esforçou para segurar o presidente em seus ímpetos! É um homem de idade que ainda está trabalhando pelo País! Com todo respeito, não vejo sentido nessa exposição!”, escreveu.