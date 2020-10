Janaina sobre nova Constituição: ‘Há chances reais de piorar’

Ao compartilhar uma notícia em que o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), afirma que vai propor um plebiscito sobre nova Constituição, a deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) usou o Twitter na manhã desta quarta-feira, 28, para rebater a ideia. Segundo a jurista, se um novo texto for criado “há chances reais de piorar”, disse.

Nesta semana, embalado pelo resultado do plebiscito realizado no Chile em que a população votou majoritariamente pelo abandono da constituição do período da ditadura e elaboração de um novo texto, o líder do governo fez diversas investidas pró-nova Constituição brasileira

“Mas será o impossível? Esse homem não desiste?”, questionou Janaina sobre a mais recente declaração de Barros sobre mudanças na Constituição. “Difícil saber se a pérola vem mesmo da cabeça dele, ou se está apenas verbalizando algo maior. A CF já prevê as formas de modificação… qualquer outra iniciativa seria inconstitucional! Ademais, há chances reais de piorar!”, escreveu.