Janaina sobre Russomanno: ‘Nunca ouvi falando sobre SP’

Na véspera de o deputado federal Celso Russomanno ser confirmado como candidato do Republicanos à Prefeitura de São Paulo, a deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) questionou nesta terça-feira, 15, a relação do parlamentar com a cidade. Ela afirma que “nunca” ouviu o pré-candidato falar sobre o que pensa da Capital paulista.

A candidatura de Russomanno deve ser anunciada em convenção marcada para amanhã. A entrada do deputado na disputa é visto como fator decisivo para a organização do pleito, que, segundo levantamento do Atlas Político, é liderado pelo prefeito Bruno Covas (PSDB), mas seguido de perto por um pelotão embolado que tem Russomanno, Guilherme Boulos (PSOL) e Márcio França (PSB).

“Eu nunca ouvi o Deputado Federal Russomano falando sobre a Cidade de São Paulo! O que ele pensa? O que ele propõe? Há quanto tempo vive em Brasília? Há algum comentário, ou postagem, dele sobre a nossa Cidade? Eu desconheço! Se souberem, postem aqui!”, escreveu Janaina. Na sequência, ela disse ainda que “discurso ideológico não têm nada a ver com eleição para Prefeitura. Prefeito/a precisa ter vocação para síndico!”, completou.