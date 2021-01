Janaina sobre vacinação em clínicas: ‘Quem puder, só estará ajudando’

Para a deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP), quem puder se vacinar em clínicas particulares contra a covid-19, “só estará ajudando, seja pela economia, seja pela imunização”. A parlamentar, que é advogada, afirmou nesta terça, 5, “não ter cabimento” que o Ministério da Saúde estabeleça que o setor privado, caso obtenha os imunizantes, tenha de obedecer à ordem de vacinação de grupos prioritários prevista no plano nacional de imunização. Segundo a pasta, mesmo que possa vender o produto, as clínicas deverão oferecer primeiro a idosos e profissionais específicos.

“Estou lendo que o Ministério da Saúde está querendo impor as suas prioridades às clínicas particulares de vacinação. Com todo respeito, isso não têm cabimento!”, indignou-se ela.

A parlamentar não cita que hoje, no mundo, há uma escassez de vacina contra a covid-19, o que pode gerar uma concorrência entre os setores público, leia-se SUS, e privado, além de gerar uma desigualdade de cobertura vacinal no País, favorecendo as pessoas com poder de compra.

