Janaína torce por Regina Duarte no lugar de Alvim

Equipe BR Político

A deputada estadual Janaína Paschoal já está na torcida para que a atriz Regina Duarte seja nomeada a nova secretária de Cultura após a exoneração de Roberto Alvim. Em seu Twitter, Janaína pediu para Regina “aceitar” o convite que teria recebido do Planalto. “Quem melhor que você, mulher?”, perguntou. A atriz é uma das cotadas para o cargo e teria inclusive já recebido um convite para substituir Alvim no posto. Dentre os nomes que estariam também sendo estudados para o cargo estaria do atual secretario de Audiovisual, André Sturm, e do cineasta Josias Teófilo.