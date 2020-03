Janaina vê falta de ‘estabilidade’ em Bolsonaro

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro “não está tendo estabilidade emocional, mental, espiritual, para lidar com essas crises bobas, que estão ganhando uma frequência que começa a prejudicar o País”. A avaliação é da deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP), apoiadora ferrenha de Bolsonaro na campanha de 2018. O comentário foi feito em entrevista à Coluna do Estadão. Na avaliação da autora o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, Bolsonaro “não cometeu crime de responsabilidade” na divulgação do vídeo que convoca para ato contra o STF e o Congresso.

“Não vejo nem de perto crime de responsabilidade, é um vídeo de auto-elogio e foi para um grupo seleto de pessoas mais próximas. A live de quinta-feira (no Facebook do presidente) que me pareceu muito preocupante, porque mostra um envolvimento psicológico que não está legal. Atacou pessoalmente a jornalista (Vera Magalhães, editoral do BRP). Ele tem direito a criticar a matéria, mas passou para o ataque pessoal. Falou que vai conversar com os empresários para não anunciarem mais em veículos, ele não tem esse direito. São coisas que estão me preocupando, está mostrando falta de condição para o cargo. Ele não cometeu crime de responsabilidade, mas esse cargo demanda um pouco de estabilidade. A pessoa tem que aguentar um pouco de crítica. Entendo que a imprensa não gosta dele, muitos políticos que se calaram na época do PT, agora rapidamente querem falar de impeachment. Mas estou vendo que ele não está tendo estabilidade emocional, mental, espiritual para lidar”, avaliou.