Jandira promete ir à Justiça defender o rock

Gustavo Zucchi

Após a Funarte anunciar que as bandas de rock estão excluídas do edital do Prêmio de Apoio a Bandas de Música, a oposição ao governo de Jair Bolsonaro promete sair em defesa do estilo. A líder da minoria na Câmara, deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), prometeu ir à Justiça questionar a decisão da autarquia. “Iremos questionar juridicamente essa ação e pedir sua anulação”, avisou a parlamentar. Outros parlamentares, como o líder da minoria no Senado, Randolfe Rodrigues, também criticaram a decisão. O presidente da Funarte, Dante Mantovani , já deu declarações contra o estilo musical.