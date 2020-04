Janela de filiação partidária termina nesta sexta

Com a realização das eleições municipais mantidas até agora, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reforçou que não haverá alteração no prazo para troca de partido de quem quiser concorrer na disputa. A janela partidária se encerra nesta sexta-feira.

Para aqueles que não estão filiados a nenhuma legenda mas desejam disputar as eleições municipais, o prazo para se registrarem em algum partido vai até o sábado.

Um dos movimentos mais expressivos ocorridos na janela partidária foi feito pelo vereador Carlos Bolsonaro (RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro. Ele deve concorrer à reeleição e trocou o PSC, do governador Wilson Witzel, pelo Republicanos, do prefeito Marcelo Crivella.