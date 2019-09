Janot diz que planejou matar Gilmar Mendes

Equipe BR Político

O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, confessou que planejou matar o ministro Gilmar Mendes, do STF. Ao Estadão, Janot disse que chegou a ir armado ao Supremo para atirar em Gilmar e na sequência suicidar-se. “Não ia ser ameaça não. Ia ser assassinato mesmo. Ia matar ele (Gilmar) e depois me suicidar”, afirmou Janot ao Estadão.

O motivo teria sido uma história que supostamente Gilmar teria inventado sobre a filha de Janot. “Foi logo depois que eu apresentei a sessão (…) de suspeição dele no caso do Eike. Aí ele inventou uma história que a minha filha advogava na parte penal para uma empresa da Lava Jato. Minha filha nunca advogou na área penal… e aí eu saí do sério”, disse. Janot teria encontrado Gilmar no cafezinho do Supremo, sozinho, mas a “mão de Deus” teria impedido de concretizar o crime.