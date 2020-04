Japão anuncia estado de emergência pelo coronavírus

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, afirmou nesta segunda-feira, 6, que planeja declarar estado de emergência no país em razão do coronavírus. O premiê propôs um pacote de ajuda de um US$ 1 trilhão para blindar a economia de eventual colapso. “Esperamos declarar o estado de emergência a partir de amanhã (terça-feira) depois de ouvir a opinião do painel de especialistas (…) Estamos vendo um rápido aumento de novas infecções, em particular em áreas urbanas como Tóquio e Osaka,” afirmou Abe à imprensa.

Apesar de estar ao lado da China, o Japão não havia sido atingido pelo novo coronavírus com a mesma intensidade verificada na Europa ou Estados Unidos, registrando hoje 3.650 casos e 73 mortes. Mas o número de contágios aumentos consideravelmente nas últimas duas semanas, principalmente em Tóquio, que registrou 148 novos casos no domingo, um recorde local. A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, pediu no fim de semana à população que adote o home office e evite as saídas não indispensáveis. “Até agora não recebemos nada oficial, mas nos preparamos, partindo do princípio de que Tóquio estará entre as regiões incluídas no estado de emergência”, declarou Koike nesta segunda.

No último dia 25, o presidente Jair Bolsonaro replicou o vídeo de um brasileiro passeando por Tóquio, mostrando uma alta aglomeração de pessoas num espaço aberto para ironizar o “pânico” da população diante da pandemia. “E eu aqui fazendo compras, lalalalalá”, dizia o desconhecido.