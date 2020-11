Jaques Wagner diz que onde Bolsonaro ‘encostou o dedo deu errado’

Na avaliação do senador Jaques Wagner (PT-BA) o presidente Jair Bolsonaro foi o “grande derrotado” das eleições municipais deste ano. Pelo Twitter, o ex-governador baiano reconheceu que o chefe do Executivo tem seus apoiadores, mas disse não acreditar que eles concordem com tudo que o presidente prega.

“O grande derrotado dessa eleição foi o presidente da República. Ele tem as pessoas que se identificam com o que ele diz. Embora eu não posso acreditar que alguém com fé em Deus, pregue a tortura e a intolerância. Mas a verdade é o seguinte: onde ele encostou o dedo deu errado”, escreveu o senador, nesta sexta-feira, 20.

