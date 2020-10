Jaques Wagner pede para Senado ouvir Heleno sobre espionagem na COP-25

O senador Jaques Wagner (PT) apresentou nesta segunda, 19, requerimento ao Senado para que o general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, que comanda a Abin, explique a espionagem da COP-25, a Conferência do Clima das Nações Unidas realizada em Madri, em dezembro do ano passado. Heleno admitiu à época que assuntos de Estado e o que chamou de campanhas sórdidas contra a imagem do País devem ser acompanhados por servidores “qualificados”. “A Abin é instituição de Estado e continuará cumprindo seu dever em eventos, no Brasil e no exterior”, declarou.

“Não é função da ABIN servir de instrumento para defesa de interesses políticos específicos dos governantes de plantão. O Congresso Nacional deve realizar uma fiscalização independente e soberana sobre a operação na COP 25, conferência realizada de forma inteiramente transparente”, escreveu o parlamentar nesta segunda no Twitter.