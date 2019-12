JBS afirma que ‘segue confiante no Brasil’

Equipe BR Político

Em comunicado oficial, a JBS afirma que não “há que se falar em mudança de sede” da empresa. Reportagem da Folha conta que a companhia estaria estudando a possibilidade de se mudar para Luxemburgo ou Holanda. Segundo o comunicado, a JBS “vem realizando estudos para uma possível listagem nos EUA de seus ativos internacionais”. “Com isso, a companhia espera obter uma estrutura de capital que melhor represente a sua plataforma global de negócios e lhe permita competir em

condições de igualdade com seus concorrentes internacionais, gerando mais oportunidades à JBS e a seus colaboradores ao redor do mundo”.

“Não há que se falar em mudança de sede. Faz parte de processos de listagem no exterior a escolha de um país para constituição do veículo cujas ações serão listadas, principalmente no caso da JBS, que possui ativos operacionais distribuídos ao redor do mundo. Quando os estudos forem concluídos e caso os órgãos da administração da Companhia venham a aprovar a realização da listagem nos EUA, a JBS divulgará todas as características da transação ao público investidor, em cumprimento de suas obrigações legais e regulamentares”, diz a nota.

No comunicado, a JBS também cita que os estudos “não estão sendo conduzidos com a finalidade de obtenção de benefícios tributários”. E a empresa também garante que “em todas as hipóteses avaliadas o controle continuará sendo exercido por uma sociedade brasileira”.

“A empresa segue confiante no Brasil, onde atua em 139 cidades e emprega cerca de 130 mil pessoas. A JBS tem um plano estratégico de investimentos de R$ 13 bilhões, sendo R$ 8 bilhões em aportes da Companhia e outros R$ 5 bilhões de parceiros e que serão investidos ao longo dos próximos cinco anos no país, com geração de aproximadamente 25 mil postos de trabalho diretos e mais oportunidades para todos que se relacionam com a JBS”, acrescenta a empresa em seu posicionamento.