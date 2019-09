Jean Wyllys vai para Harvard

Equipe BR Político

“Quanto mais a gente ensina mais aprende o que ensinou!”, escreveu o ex-deputado federal Jean Wyllys em seu Instagram, citando um poema de Jorge Portugal. O texto foi postado como legenda para uma foto mostrando seu crachá da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, uma das mais prestigiosas do mundo. O ex-deputado fará uma residência na instituição durante um semestre, e também dará algumas aulas na faculdade, de acordo com o jornal Extra.

A residência acontecerá no Instituto de Pesquisa Afro-Latino-Americanos da universidade. Wyllys continuará a desenvolver uma pesquisa que já havia iniciado para a fundação Open Society, a respeito de fake news e discursos de ódio contra minorias sexuais e étnicas. Durante o período em que foi deputado federal, de 2011 a 2019, Wyllys ficou conhecido por ter uma atuação voltada à defesa dos direitos humanos, e em especial à defesa da comunidade LGBT.

O ex-parlamentar, filiado ao Psol, chegou a ser eleito para um terceiro mandato nas últimas eleições, mas desistiu de assumir o posto por conta das ameaças de morte que vinha recebendo, sobretudo por parte dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Wyllys, hoje, vive no exterior. O parlamentar afirmou que, no Brasil, vivia com uma escolta policial desde desde o assassinato da vereadora Marielle Franco, que também era do Psol.