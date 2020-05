Jefferson diz que STF ‘é puxadinho do PT’

O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, voltou a mirar suas baterias contra o Supremo Tribunal Federal. Pelo Twitter, ele criticou a Corte por conta da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso de suspender a decisão do Ministério de Relações Exteriores que expulsava do Brasil 34 diplomatas venezuelanos.

Jefferson, que se tornou um dos principais aliados de Jair Bolsonaro no Centrão, acusou o STF de ser “puxadinho do PT”. Ele também disse que Barroso meteu “o bedelho no governo”.

“Agora foi a vez do ministro Barroso, STF, meter o bedelho no governo. Ele suspendeu a decisão do Ministério de Relações Exteriores, que expulsou 34 diplomatas venezuelanos do Brasil. Bolsonaro reconhece Guaidó, não o narcogoverno do facínora Maduro. O STF é puxadinho do PT”, disse Jefferson.