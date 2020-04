Jefferson: ‘Moro é Macunaíma, o herói sem caráter’

O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, aumentou o tom das críticas em relação a Sérgio Moro, que deixou o Ministério da Justiça acusando Jair Bolsonaro de tentar interferir politicamente na Polícia Federal. Principal delator do escândalo do mensalão, Jefferson se alinhou politicamente a Bolsonaro e tem colaborado para a aproximação política do presidente com o Centrão.

“Personagem de Mário de Andrade, o ex-juiz Sérgio Moro é Macunaíma, o herói sem caráter”, atacou Jefferson pelas suas redes sociais.