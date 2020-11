JHC e Alfredo Gaspar estão tecnicamente empatados, mostra Paraná Pesquisa

A três dias do segundo turno, a disputa pela prefeitura de Maceió está apertada. Levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado nesta quinta-feira, 26, aponta que JHC (PSB) e Alfredo Gaspar de Mendonça (MDB) estão tecnicamente empatados.

Considerando os votos válidos – que exclui brancos e nulos -, critério usado pela Justiça Eleitoral na divulgação dos resultados, JHC (PSB) aparece numericamente à frente, com 53,4%. O candidato do MDB soma 46,6%. A margem de erro do levantamento é de 3,5 pontos para mais ou para menos.

Considerando os votos totais, JHC tem 44% das intenções de voto, contra 38,4% de Alfredo Gaspar de Mendonça. Brancos e nulos somam 10,6%, enquanto 7% disseram não saber ou não responderam.

O Paraná Pesquisas ouviu 800 eleitores de Maceió entre os dias 23 e 25 de novembro. O levantamento tem nível de confiança de 95% e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação AL-04951/2020.