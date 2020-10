JHC e Mendonça tecnicamente empatados em Maceió, aponta pesquisa

Em Maceió, a corrida pela prefeitura da cidade tem dois candidatos tecnicamente empatados na liderança. Levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado na terça-feira, 14, indica que o deputado federal João Henrique Caldas (PSB) e o ex-procurador de Justiça Alfredo Gaspar de Mendonça (MDB) dividem a primeira posição com 26,9% e 25,9% das intenções de voto, respectivamente. A margem de erro da pesquisa é de quatro pontos porcentuais para mais ou para menos.

Na sequência, o candidato melhor colocado é Cícero Almeida (DC), que tem 9,1%. Em seguida, aparecem: Davi Filho (PP), com 4%;

Lenilda Luna (UP), com 2,1%; Josan Leite (Patriota), com 1,9%; Ricardo Barbosa (PT), com 1,8%; Valéria Correia (Psol); com 1,6%; Corintho Campelo (PMN), 0,7%; e Cícero Filho (PCdoB), com 0,4%. A soma dos eleitores que disseram que não vão votar em nenhum dos citados, ou que vão votar em branco ou nulo é de 19,3%.

O Paraná Pesquisas ouviu 680 pessoas em Maceió via telefone, entre os dias 10 a 12 de outubro. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AL-02982/2020.