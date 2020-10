Jilmar Tatto lidera ranking de gastos no Facebook em São Paulo

O candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Jilmar Tatto, é quem mais gastou para divulgar suas publicações no Facebook até o momento. Segundo dados da rede social, Tatto investiu R$ 63.867 desde o dia 4 de agosto. Tatto tem tentando especialmente associar seu nome ao do ex-presidente Lula, um cabo eleitoral importante para um candidato desconhecido da maior parte do eleitorado.

Na sequência aparece Arthur do Val (Patriota), que segundo as pesquisas também sofre com o anonimato perante o grande público. O deputado estadual colocou R$ 52.761 em divulgação de posts. Mais atrás está Guilherme Boulos (PSOL), com R$ 33.942.

Os líderes nas pesquisas colocaram valores semelhantes. Bruno Covas (PSDB) já gastou R$ 17.586. Já Celso Russomano (Republicanos) investiu R$ 12.105. Marina Helou (Rede) destinou R$ 7.433. Andrea Matarazzo (PSD) utilizou apenas R$ 942 para suas publicações.

Outros candidatos, como Joice Hasselmann (PSL), ainda não utilizaram nenhum recurso para impulsionamento de posts no Facebook. Os dados foram colhidos neste sábado, 24, na ferramenta da própria rede social.