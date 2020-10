João Campos mantém liderança confortável no Recife, com 31%, mostra Ibope

O neto de Eduardo Campos e candidato mais forte à Prefeitura de Recife, João Campos (PSB), manteve a liderança na disputa com 31% das intenções de voto, segundo pesquisa do Ibope divulgada nesta quinta-feira, 29. O deputado teve uma queda dentro da margem de erro, de dois pontos entre a última pesquisa, divulgada em 15 de outubro, e esta.

Marília Arraes (PT), que figura em segundo, conseguiu subir 4 pontos, acima da margem de erro, e alcançou 18% das intenções. Empatada tecnicamente está Delegada Patrícia (Podemos), com 16%. O ex-ministro da Educação Mendonça Filho (DEM) foi quem caiu entre os líderes da disputa. De 18% na última pesquisa, o candidato foi para 13% na de hoje.

Cláudia Ribeiro (PSTU), Coronel Feitosa (PSC), Marco Aurélio Meu Amigo (PRTB) e Carlos (PSL) ficaram com 1% das intenções cada um.

João Campos tem grande parte do seu eleitorado nos eleitores de 16 a 24 anos. 39% deles dizem ter intenção de votar no deputado, que tem 26 anos. O candidato caiu, no período entre as duas pesquisas, entre o eleitorado evangélico, de 35% para 27%, e no com renda familiar de dois a cinco salários mínimos, de 32% para 25%.