João Campos volta a liderar com 51% contra 49% de Marília Arraes, aponta Ibope

A pesquisa Ibope divulgada nesta quarta-feira, 25, mostra mais uma virada do placar na disputa pela prefeitura do Recife. João Campos (PSB) voltou à liderança por uma margem apertada, agora com 51% dos votos válidos no levantamento, enquanto Marília Arraes (PT) aparece com 49%. Se considerados os votos totais, incluindo nulos e brancos, o candidato do PSB tem 43% das intenções contra 41% da petista.

João Campos terminou em primeiro lugar no primeiro turno com 29,17% dos votos válidos, em tendência de queda em relação às pesquisas anteriores ao pleito, e Marília Arraes, com 27,95%. Na última pesquisa do Ibope, divulgada no dia 18, Arraes havia ultrapassado o primo em um placar de 53% a 47% dos votos válidos (45% contra 39%, se considerados os totais).

As oscilações mostram uma disputa acirrada a apenas quatro dias da votação do segundo turno na eleição. Na capital pernambucana, os ataques pessoais entre os dois herdeiros do grupo político de Miguel Arraes e Eduardo Campos têm intensificado e marcado as campanhas. De acordo com a pesquisa, persiste o empate técnico entre os candidatos, agora com vantagem numérica invertida.

O levantamento foi realizado entre os dias 23 e 25 de novembro e tem margem de erro de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos.