Doria a manifestante: ‘Vai comer mortadela com a sua mãe’

Equipe BR Político

O governador João Doria (PSDB) perdeu as estribeiras ao ser alvo de protesto de manifestantes bolsonaristas com caixa de som e cartazes hostis à sua gestão durante evento em Taubaté (SP) na terça, 15. “Vai pra casa, vagabundo. Vai comer sua mortadela com a sua mãe, seu sem-vergonha”, disse o tucano. O tucano creditou ao desafeto Major Olímpio os insultos. “Vai cobrar do Major Olímpio os seus duzentinho para vir aqui falar bobagem no microfone”, disparou.

Doria também chamou o manifestante de “aposentado”. “Vai pra casa, aposentado. Vai pra casa”, disse o governador, dando munição ao adversário político Márcio França (PSB). “Xingar aposentados não é uma forma correta nem digna de tratar alguém que, por direito, conquistou o merecido descanso. Isso depois de anos de trabalho, sustentando, muitas vezes, gente que se aproveita de benefícios e de dinheiro público!”, escreveu o ex-governador no Twitter nesta quarta, 16.

Na sexta passada, 11, Doria foi vaiado em cerimônia do Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar. Ele estava no palanque ao lado do presidente Jair Bolsonaro.