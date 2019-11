Doria vaiado e Bolsonaro aplaudido pela PM

Equipe BR Político

Com relação estremecida, o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Doria, estiveram lado a lado nesta sexta-feira, 11, na capital paulistana, em uma formatura do Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar do Estado. Ao ser anunciado, Bolsonaro foi aplaudido e ovacionado pelo público, aos gritos de “mito”. Doria, em mais de um momento, foi vaiado. Os dois são eventuais adversários na disputa presidencial de 2022.

Doria vaiado e o nosso presidente @jairbolsonaro ovacionado na formatura dos 698 novos sargentos ea @PMESP. Tá aí governador o resultado de só fazer marketing e não olhar a realidade dos nossos heróis.

Polícia nota 10, salário nota 0! pic.twitter.com/3L2vwWgPDm — Major Olimpio (@majorolimpio) October 11, 2019

O governador recebeu aplausos apenas nas vezes em que citou o presidente ou elogiou o trabalho da PM, segundo o Estadão. Foi a primeira vez que os dois se encontraram em evento público desde as últimas provocações mútuas. Bolsonaro chegou a dizer que Doria era uma “ejaculação precoce” na política e que estará morto para a corrida eleitoral de 2022. Doria, menos bélico, mandou o presidente trabalhar mais e tuitar menos. O governador tem tentado, em vão, minimizar o impacto do slogan “BolsoDoria”, afirmando que o episódio se restringiu a uma estratégia de campanha, como você viu aqui no BRP.

No evento, em tom mais amistoso, Doria disse que o presidente e seus ministros são “amigos dos brasileiros em São Paulo”. Já Bolsonaro citou o tucano somente no início de sua fala, por demanda do protocolo.

Um dos três queridinhos da isentosfera (os meia dúzia de amiguinhos brincando de pega cobra no escuro) e o Presidente da República sendo recepcionados pela população de SP na formatura de sargentos da @PMESP . pic.twitter.com/xQFWWG22ck — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) October 11, 2019