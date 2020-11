Joe Biden conversa com o papa Francisco sobre agenda social

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou nesta quinta-feira, 12, com o papa Francisco. Segundo nota do gabinete de transição, Biden agradeceu o pontífice pelas “bençãos e pelos cumprimentos”. Além disso, Biden disse que quer trabalhar com o papa em alguns pontos de sua agenda social como a imigração, a questão climática e o combate a pobreza.

“O presidente eleito expressou seu desejo de trabalhar juntos com base nas crenças compartilhadas de dignidade e igualdade para toda a humanidade”, afirma a nota. Biden é o segundo presidente católico nos 244 anos da república norte-americana. O primeiro foi John F. Kennedy.