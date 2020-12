Joe Biden recebe vacina contra a covid-19

Enquanto no Brasil o presidente da República questiona a “pressa” por uma vacina de coronavírus, nos Estados Unidos o presidente eleito Joe Biden já foi imunizado. O democrata, que assumirá a presidência americana no início do próximo ano, foi vacinado nesta segunda-feira, 21. “Faço isso para demonstrar que as pessoas devem estar preparadas, quando possível, para tomar a vacina. Não há nada com que se preocupar. Estou ansioso para a segunda dose”, disse Biden de acordo com a CNN. Ex-presidentes americanos, como George Bush e Barack Obama, também deve tomar publicamente o imunizante para mostrar que não há perigo em se vacinar.